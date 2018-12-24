2018-12-24T16:44:04+03:00
Происшествия

В Липецке пьяный водитель со знаком «Инвалид» налетел на сугроб и перевернулся

При оформлении ДТП выяснилось, что у водителя нет прав
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Водителю грозит крупный штрафВодителю грозит крупный штрафФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Изменить размер текста:

Авария с участием нетрезвого водителя случилась в субботу, 22 декабря, на улице Московской в Липецке. По данным полиции, 49-летний водитель на «Ладе-Гранте» со знаком «Инвалид» не справился с управлением и налетел на сугроб.

От удара машина опрокинулась и рухнула на крышу. Когда автоинспекторы приехали оформлять аварию, выяснилось, что водитель лишен прав за пьяную езду. Более того, в момент аварии он снова был в нетрезвом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина отказался от медосвидетельствования и теперь за повторное пьяное вождение ему грозит уголовная статья. Нарушитель рискует заплатить до 300 тыс. рублей штрафа либо вплоть до двух лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
День свинки в Липецком зоопарке отметили вместе с посетителями
Во вторник в Липецке снегопад и сильные порывы ветра
В Липецкой области растет число больных гриппом и ОРВИ
В Липецке мужчину обманули при попытке купить обезьяну
В Липецке будут судить подростков за ограбление киоска с минералкой
В Липецке на перекрестке иномарка влетела в ВАЗ
В Липецке 9 дней назад пропал подросток
В Липецке изменился маршрут автобуса №19
Петровский мост в Липецке откроют в ночь на 26 декабря
Под Липецком пьяная езда без прав с подружкой обернулась для студентки уголовным делом
Под Липецком в спортивном зале школы нашли труп сторожа
В Липецке пенсионер украл машину с автосервиса
Утром на Тамбовской трассе под Липецком столкнулись пять машин
В Липецке уличный грабитель в мороз снял с женщины шубу
На трассе под Липецком в ДТП с четырьмя машинами погибла женщина за рулем «БМВ»
Липчанин ночью сообщил о бомбе в отделении полиции
Жителям 10 улиц Хлевного в Липецкой области вернули воду
Ночью в Липецке загорелся универсам
Под Липецком жители 10 улиц остались без воды из-за аварии
Под Липецком столкнулись иномарка и 2 грузовика: есть пострадавшие
В Липецке четыре грузовика испытывают Петровский мост на прочность
Липчан приглашают на выставку российского экспрессиониста Арона Буха
В субботу в Липецке мокрый снег, туман и гололедица
В субботу в нескольких домах Липецка отключат отопление
В Липецке у нелегальных продавцов изъяли более 100 елей и сосен