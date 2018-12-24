В Липецке пьяный водитель со знаком «Инвалид» налетел на сугроб и перевернулся

СЕГОДНЯ 15:31 2018-12-24T16:44:04+03:00

При оформлении ДТП выяснилось, что у водителя нет прав

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Авария с участием нетрезвого водителя случилась в субботу, 22 декабря, на улице Московской в Липецке. По данным полиции, 49-летний водитель на «Ладе-Гранте» со знаком «Инвалид» не справился с управлением и налетел на сугроб.

От удара машина опрокинулась и рухнула на крышу. Когда автоинспекторы приехали оформлять аварию, выяснилось, что водитель лишен прав за пьяную езду. Более того, в момент аварии он снова был в нетрезвом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина отказался от медосвидетельствования и теперь за повторное пьяное вождение ему грозит уголовная статья. Нарушитель рискует заплатить до 300 тыс. рублей штрафа либо вплоть до двух лет тюрьмы.