2018-12-24T16:17:57+03:00
Происшествия

В Липецке будут судить подростков за ограбление киоска с минералкой

Двое парней украли воду на 700 рублей
Лия МУРАДЬЯН
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Юные грабители во всем созналисьЮные грабители во всем созналисьФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке перед судом предстанут двое подростков, 16 и 17 лет, оба обвиняются в групповом грабеже – по част 2 статьи 161 УК РФ. «Дерзкое» ограбление киоска с минералкой произошло ночью 8 октября на улице Зегеля в Липецке. Напомним, что парни забрали из холодильника 42 бутылки минералки на 720 рублей.

По версии следствия, на момент преступления подростки были пьяны. Они открыто грабили холодильник на глазах у продавщицы, которая не успела остановить налетчиков. Юные грабители упаковали бутылки с водой в рюкзаки и убежали. Но через несколько метров их догнали сотрудники полиции, которых вызвала продавщица.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подростки во всем сознались и раскаялись, дело передают в суд. Парням грозит максимум до 7 лет тюрьмы со штрафом до 10 000 рублей.

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