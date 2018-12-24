В Липецкой области растет число больных гриппом и ОРВИ

СЕГОДНЯ 17:13 2018-12-24T17:13:35+03:00

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В Липецкой области отмечают сезонный прирост по гриппу и ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю, ч 17 по 23 декабря, в регионе зарегистрировали 6172 случая гриппа и ОРВИ. Это на 188 человек больше, чем по данным на начало месяца. При этом медики отметили, что показатели ниже уровня эпидемии, как в целом, так и по отдельным возрастным группам.

Большая часть заболевших традиционно дети до 14 лет, они составляют 74% от общего числа. В больницу с простудой и гриппом попали 3.2% заболевших, что тоже на уровне среднемесячного показателя.

Основная часть больных в Липецке – 69% или 4262 случаев. Но эпидемии в городе, как и по области, нет. Исследования показали, что в регионе сейчас циркулируют аденовирусами, вирусы парагриппа и риновирусы. Случаи гриппа A(H1N1)pdm09 и A(H3N2) – единичны и те у непривитых липчан.