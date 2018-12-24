2018-12-24T18:41:40+03:00
Общество

Во вторник в Липецке снегопад и сильные порывы ветра

Днем до 1 градуса мороза
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецк ворвался снегопадВ Липецк ворвался снегопадФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 25 декабря, в Липецке ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, во второй половине дня пойдет сильный снег. Предполагается, что выпадет 6,2 мм осадков.

Температура воздуха ночью составит -6 градусов. В светлое время суток около 1 градуса мороза. Ветер юго-восточный 9-12 м/с. Будьте осторожны! Синоптики предупреждают о порывах ветра до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт.ст.

В среду, 26 декабря, в областном центре также снежно. Ночью до 8 градусов ниже ноля. Днем -1 градус. В течение дня будет идти небольшой снег. Ветер переменных направлений 6-11 м/с. Атмосферное давление без изменений – 739 мм рт.ст.

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