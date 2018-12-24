День свинки в Липецком зоопарке отметили вместе с посетителями

СЕГОДНЯ 19:11 2018-12-24T19:11:56+03:00

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В преддверии Нового года в липецком зоопарке состоялся День свинки. В минувшее воскресенье, 23 декабря, в «Зимнем саду» зверинца взрослые и дети с удовольствием посетили данное мероприятие. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, пришедшие держали в руках морских свинок, фотографировались с ними. Кроме того, гостям зоопарка рассказали много интересного об этих удивительных животных.

Липецкий зоопарк поздравляет липчан с Наступающим Новым годом и Рождеством! В честь предстоящих праздников здание зверинца украсили яркой иллюминацией, новогодними детскими рисунками и поделками. А на входе гостей теперь встречает Дед Мороз и пушистая елочка. Кстати, с 30 декабря по 8 января в зоопарке организуют катание на пони в санях.