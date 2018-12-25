В Липецке во время пожара в квартире пострадал человек

СЕГОДНЯ 08:58 2018-12-25T08:58:48+03:00

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Трагический пожар произошел минувшим вечером, 24 декабря, в многоквартирном доме №20 по улице Петра Смородина в Липецке. Заметив дым, жильцы дома вызвали пожарных. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру в 21.41.

На место происшествия сразу же прибыли 4 отделения пожарных и спасателей, а также добровольцы. В доме горела квартира №104. Распространение огня удалось остановить и он не перекинулся на соседние квартиры.

Площадь возгорания оказалась небольшой, всего 5 квадратных метров. Но, к несчастью, не обошлось без жертв. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, в результате пожара пострадал один человек. Сейчас эксперты выясняют, из-за чего начался пожар.