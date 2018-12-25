В Липецке подростки угнали «ВАЗ»

СЕГОДНЯ 09:13 2018-12-25T09:14:29+03:00

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В Липецке сотрудники полиции раскрыли угон, который произошел в воскресенье, 23 декабря. В тот день у 32-летнего липчанина угнали «ВАЗ-2106». Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по подозрению в угоне задержаны двое несовершеннолетних жителей Липецкого района.

Кроме этого в городе раскрыли кражу с банковской карты, которая произошла еще в ноябре. По данным полиции 22 ноября неизвестные нашли потерянную 26-летним мужчиной карту банка. Воры решили воспользоваться чужими средствами и сняли с карты все деньги – 15979 рублей. Вором оказался 38-летний житель города, сотрудники одного их предприятий.