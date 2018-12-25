2018-12-25T09:14:29+03:00
Происшествия

В Липецке подростки угнали «ВАЗ»

За сутки раскрыли два совершенных ранее преступления
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В Липецке поймали угонщиковВ Липецке поймали угонщиковФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке сотрудники полиции раскрыли угон, который произошел в воскресенье, 23 декабря. В тот день у 32-летнего липчанина угнали «ВАЗ-2106». Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по подозрению в угоне задержаны двое несовершеннолетних жителей Липецкого района.

Кроме этого в городе раскрыли кражу с банковской карты, которая произошла еще в ноябре. По данным полиции 22 ноября неизвестные нашли потерянную 26-летним мужчиной карту банка. Воры решили воспользоваться чужими средствами и сняли с карты все деньги – 15979 рублей. Вором оказался 38-летний житель города, сотрудники одного их предприятий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке снесут и заново отстроят 24 многоквартирных дома
В следующем году расходы бюджета Липецка составят 11 млрд. рублей
В Липецке водитель, который дрифтил на мосту, попал на видео
МЧС предупреждает липчан о сильной метели
С нового года липчанки до 24 лет получат 85 тысяч за первого ребенка
Объезжая место аварии, на перекрестке в Липецке столкнулись иномарки
Под Липецком вылетела с трассы и перевернулась фура – водитель в больнице
В Липецке дикие лисы бродят ночью по улицам города
Липецкие моржи отметили день плавания в ледяной воде
В Липецке во время пожара в квартире пострадал человек
День свинки в Липецком зоопарке отметили вместе с посетителями
Во вторник в Липецке снегопад и сильные порывы ветра
В Липецкой области растет число больных гриппом и ОРВИ
В Липецке мужчину обманули при попытке купить обезьяну
В Липецке будут судить подростков за ограбление киоска с минералкой
В Липецке пьяный водитель со знаком «Инвалид» налетел на сугроб и перевернулся