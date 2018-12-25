В Липецке дикие лисы бродят ночью по улицам города

СЕГОДНЯ 10:13 2018-12-25T10:16:20+03:00

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Жители микрорайоне Университетский в Липецке заметили на улицах города красную лисицу. Животное бродит по ночам по улицам микрорайона. Очевидно лиса забредает в город в поисках еды. По словам местных, это далеко не первый случай нынешней зимой. Лисы часто бегают по улицам Университетского ночью, некоторые видели даже сразу двоих.

Лисы бегают по Липецку .

Напомним, что лисы являются основным источником бешенства, ситуация по которому в регионе крайне нестабильная. По данным регионального Роспотребнадзора, только осенью в Липецкой области было 152 случая бешенства – втрое больше, чем в прошлом году. 39.5% зараженных животных составляли именно лисы.

Отметим, что бешенство неизлечимое заболевание. Заражение происходит от слюны больных животных. Можно заразиться даже поранившись предметом, который обслюнявило больное животное. Причем промежуток времени с момента попадания инфекции в организм и до начала болезни может длиться год. А вирус в слюне животного появляется за 10 дней до проявления первых признаков болезни.

Приближаться к диким лисам явно не стоит.