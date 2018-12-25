2018-12-25T10:34:44+03:00
Происшествия

Под Липецком вылетела с трассы и перевернулась фура – водитель в больнице

За сутки в области произошло 40 аварий, в двух пострадали люди
Лия МУРАДЬЯН
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Многотонник перевернулся на трассе ДонМноготонник перевернулся на трассе ДонФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Серьезное ДТП случилось в понедельник, 24 декабря, в Задонском районе Липецкой области. Там на трассе «Дон» около 11 утра не справился с управлением водитель большегруза «Даф». Фура вылетела с дороги в крутой кювет и несколько раз перевернулась. Многотонник превратился в искореженную груду металла, фуру разорвало и груз вывалился наружу. 50-летнего водителя вытащили из разбитого грузовика и увезли в больницу.

Еще один человек пострадал в тот же день на Лебедянском шоссе в самом Липецке. В 8 утра 65-летний водитель «Фольксвагена» сбил на дороге 48-летнего мужчину. По данным ГИБДД региона, авария произошла вне пешеходного перехода. Пешеход получил травму, но до больницы дело не дошло.

Всего за прошедшие сутки на дорогах области в двух ДТП пострадали два человека. Вместе с тем автоинспекторы зарегистрировали 40 аварий без пострадавших.

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