Объезжая место аварии, на перекрестке в Липецке столкнулись иномарки

СЕГОДНЯ 11:34 2018-12-25T11:35:43+03:00

Чуть раньше на том же участке легковушка влетела в «ВАЗ» [видео]

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В минувший понедельник, 24 декабря, в Липецке на пересечении улиц Неделина и Фрунзе столкнулись легковушки. Напомним, красный «ВАЗ» выехал на перекресток чуть раньше, чем загорелся разрешительный сигнал светофора. В этот момент в него врезалась белая иномарка, которая вылетела на перекресток на желтый свет.

Пока водители ждали аварийных комиссаров, на том же месте произошло еще одно ДТП. Водитель черной иномарки решил объехать пострадавшие машины слева, по встречной полосе. Автомобилист на белой легковушке двигался справа от места аварии, а потом повернул влево. Так, он врезался в черную иномарку. Судя по видео, машины не получили серьезных повреждений.