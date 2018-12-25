В Липецке водитель, который дрифтил на мосту, попал на видео

СЕГОДНЯ 13:26 2018-12-25T13:26:44+03:00

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В минувший понедельник, 24 декабря, в Липецке в районе остановки «Шлакопереработка» появился дрифтер. Любитель острых ощущений попал в объектив видеорегистратора проезжающей мимо машины.

Автомобилисты ехали с поселка Тракторостроителей в сторону НЛМК по мосту. Вдруг из-за поворота на скорости вылетела машина. Заднюю часть легковушки немного занесло, однако водитель только поддал газа и, не притормаживая, продолжил движение. К счастью, полоса была пуста, поэтому от выкрутасов автолюбителя никто не пострадал.

- Класс, вообще красавчик, - комментируют авторы видео. Правда, потом признались, что подобная манера вождения опасна на дороге.

Напомним, что ночью и утром 26 декабря в областном центре ожидается сильный снегопад и метель. Видимость – менее 500 метров. Водителям стоит быть предельно внимательными и аккуратными во время движения.