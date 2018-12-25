2018-12-25T14:46:39+03:00
Общество

В следующем году расходы бюджета Липецка составят 11 млрд. рублей

Дефицит в 311,7 млн. рублей доберут кредитами
Лия МУРАДЬЯН
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В горсовете приняли бюджет ЛипецкаВ горсовете приняли бюджет ЛипецкаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В горсовете Липецка во втором чтении приняли бюджет города на 2019 и плановый период 2020 и 2021 года. Несмотря на то, что ко второму чтению поступили пять поправок, проект одобрили быстро и почти единогласно.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, поправка касались соблюдения условий софинансирования. Так в следующем году выделят еще деньги на ремонт Петровского моста, на дополнительные места в садиках для малышей до 3 лет, разработку проекта корпуса детского сада и футбольного поля спортшколы. Кроме этого в следующем году должны сделать проект благоустройства Быханова сада.

Более 60% казны в следующем году пойдут на социальные проекты. Так на школы и садики выделили 6.3 млрд. рублей, что почти на полмиллиона больше, чем в этом году. На дороги и транспорт уйдет более миллиарда рублей, на благоустройство почти полмиллиарда, на ЖКХ только 183 миллиона.

В целом в 2019 году Липецк заработает 10.8 млрд. рублей, потратит – 11.1 млрд. Дефицит бюджета в 311.7 млрд. собираются покрыть кредитами. За проект проголосовали 39 депутатов и 3 воздержались. Отметим, что цифры по бюджету не окончательные и в течение года его еще будут менять.

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