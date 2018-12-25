2018-12-25T16:11:24+03:00
Общество

В Липецке снесут и заново отстроят 24 многоквартирных дома

Проект липецкой реновации начнется с района Нефтебазы
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке снесут и отстроят старые домаВ Липецке снесут и отстроят старые домаФото: Лия МУРАДЬЯН
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Власти Липецка решили перестроить старые микрорайоны и дома в отдаленных от центра районов. Новая программа называется «Снос и реконструкция многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Липецка». Ее в этот вторник, 25 декабря, приняли на последней в этом году сессии горсовета.

Программа должна не только преобразить внешний облик города, но и решить проблему с переселением из ветхих домов. Первыми на очереди под снос 24 многоквартирных дома в районе Нефтебазы. Как сообщили в пресс-службе горсовета, это ветхие дома 50-х годов на улицах Гагарина, Нестерова, Качалова и на переулке Попова. 6 из них официально признаны аварийными.

Депутаты поинтересовались, не получится ли так, что людей добровольно-принудительно выгонят в другой район, выкупив квартиры вместе с землей. И.о. председателя градостроительства и архитектуры Татьяна Шульгина заверила, что такого не будет – людей будут переселять с учетом их пожеланий.

В будущем эту программу намерены использовать в районах ЛТЗ, Сокола и Сырского рудника. При этом власти будут искать инвесторов на строительство новых домов. Все должны сделать до 2027 года.

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