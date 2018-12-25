В среду жители 2 домов Липецка останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 18:32 2018-12-25T18:32:26+03:00

Липчанам почти на весь день отключат горячую воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

На 4 улицах отключат свет, а на 8 - холодную воду

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В среду, 26 декабря, в Липецке ожидается отключение света, холодной воды и тепла. Как сообщили в АО «ЛГЭК», это произойдет из-за ремонтных работ на инженерных сетях.

На несколько дней липчанам отключат электроэнергию. С 26 по 28 декабря без света останутся жители улиц Асфальтная, Липецкая, Кибальчичка и Привокзальная. Отключения произойдут в период времени с 9 утра до 4 часов вечера.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по следующим адресам: улица Белана,10, Шерстобитова,1,2,3,4,6,8,10; Гагарина,100,98,96,94,92,90,88,86,100а,77а; Нестерова,1,3,5,7,9,8,8а,10,12,12а,12а/2; Мусорского, 1,2,3,3а,4,5,6,7,8,10; Качалова,1,3,5,8а,2,4,6,8/1,10, Тельмана, 164 стр.1,164,162,162/1,164в,164г,164б,1664а, стр.53,57. Без холодной воды также останутся жители переулка Попова, 1,3,6 стр.1,5а,5 стр.2,5 стр.3,5б,5 стр.4. Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей.

Горячую отключат с 10 утра до 8 часов вечера в двух домах областного центра - №333/1 и №333/2 по улице Баумана.

Напомним, за подробной информацией об отключениях липчане могут обратиться по телефонам 075 и 236- 075.