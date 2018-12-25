2018-12-25T19:34:19+03:00
Общество

В среду в Липецке до 3 градусов мороза, метель и сильные порывы ветра

Синоптики обещают сильный снег
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке снегВ Липецке снегФото: Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 26 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью временами снег, в отдельных районах сильный снег. Местами даже метель. Столбик термометра опустится до 8 градусов мороза. Ветер восточный.

В светлое время суток в регионе до 3 градусов ниже ноля. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Местами возможны порывы до 14 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт.ст.

В четверг, 27 декабря, в Липецке немного похолодает. Ночью до -9 градусов. Днем 7 градусов мороза. Небольшой снег. Ветер переменных направлений 7-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 744 мм рт.ст.

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