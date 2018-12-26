В Липецке на Водопьянова сбили девушку, переходившую дорогу на красный свет

СЕГОДНЯ 09:30 2018-12-26T09:30:27+03:00

А в столкновении "Запорожца" и УАЗа пострадала женщина

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За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 550 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 1 водитель сел за руль в нетрезвом состоянии. Его привлекли к административной ответственности. 54 человека не стали пристегиваться во время движения. 214 раз водители превысили допустимую скорость движения. Зарегистрировано 44 случая механического столкновения автомобилей.

Так, в прошедший вторник, около 9 часов утра в Липецке произошло ДТП. На улице Гагарина столкнулись "Киа" и "Лада". Водитель иномарки, 31-летняя женщина, получила травму. Медики оказали ей помощь, а после отпустили.

Вечером в областном центре на улице Водопьянова 34-летний водитель "Рено" на пешеходном переходе наехал на 17-летнюю девушку. Она переходила дорогу на красный свет. Девушка получила травму. После оказания помощи ее отпустили.

Около 7 часов вечера на трассе Хлевное-Липецк столкнулись ЗАЗ и УАЗ. По предварительной информации, женщина за рулем первой машины нарушила очередность проезда. Автоледи с травмой госпитализировали.