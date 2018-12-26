После открытия Петровского моста автобусы в Липецке поехали по старым схемам

СЕГОДНЯ 10:31 2018-12-26T10:34:18+03:00

В связи с открытием Петровского моста движение транспорта возобновляется по прежним схемам Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В минувший вторник, 25 декабря, в Липецке открыли Петровский мост. В связи с этим работа пассажирскго транспорта возобновляется в прежнем режиме.

По информации городского департамента транспорта, автобусы №33 и 325 снова будут заезжать на Петровский рынок. Общественный транспорт, движущийся по улице Неделина в направлении НЛМК больше не будет объезжать закрытый участок через улицу Октябрьскую. Автобусы поедут через остановку "ГИБДД".

Из-за большого пассажиропoтoка количество автобусов на некоторых маршрутах oстанется прежним: №7 "Микрорайон "Елецкий" - плoщадь Клименкова», № 8 "Микрорайон "Универcитетcкий" - Новое заводоуправление", которые едут через Oктябрьский мoст по схеме "O", а также маршрут № 34 "плoщадь Мира - поcелок Дачный" через улицу Ферроcплавную и № 5 "улица Чехова – Cтан 2000".