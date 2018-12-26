В аэропорту Липецка из-за погоды задержали рейс на Москву

СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-26T10:52:24+03:00

Самолет из Москвы прилетит в Липецк с опозданием Фото: Юлия КЛЮЕВА

Самолет из столицы тоже прилетит с опозданием

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Этим утром, 26 декабря, из-за погодных условий в аэропорту Липецка задержали рейс Липецк - Москва. Самолет должен был вылететь в 10.00 и приземлиться в Домодедово в 11.00. Однако, согласно информации с сайта липецкого аэропорта, рейс перенесли на 10.45.

Также утром на час задержался рейс Москва - Липецк. Самолет должен был взлететь в 8.20. Сделать это удалось только в 9.33. Время полета от Москвы до Липецка составляет 1 час.

Напомним, этим днем в областном центре около 3 градусов мороза. В отдельных районах сильный снег и даже метель. Порывы ветра могут достигать 14 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.