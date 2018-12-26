Под Липецком столкнулись две иномарки и ВАЗ: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 11:04 2018-12-26T11:05:49+03:00

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Этим утром, 26 декабря в Липецком районе произошло серьезное ДТП. Об этом спасателям сообщили очевидцы происшествия в 9.02. Оказалось, что у поворота к населенному пункту Большая Кузьминка столкнулись 3 легковушки - «Нисан Тиида», «Рено Логан», «ВАЗ 2110».

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, к месту аварии выехала 1 пожарно-спасательная бригада, которая и ликвидировала ее последствия. В ДТП пострадали люди. Их направили в ГУЗ «Липецкая ГБ СМП № 1».

Напомним, в случае возникновения происшествия следует звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Будьте внимательны и осторожны за рулем! Помните, что от ваших действий зависят жизнь и здоровье не только ваших родных, но и других участников движения.