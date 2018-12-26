В Липецке будут судить бомжа, который убил пенсионера на остановке

СЕГОДНЯ 14:24 2018-12-26T14:24:48+03:00

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В Липецке расследовали дело о нападении на человека на улице, которое произошло летом этого года. Тело 59-летнго мужчины нашли на остановке на кольце Трубного завода 14 августа. Прибывшие на место следователи сразу поняли, что человек умер насильственной смертью. Позже судмедэксперты определили причину смерти – черепно-мозговая и сочетанная травмы тела.

В ходе расследования выяснилось, что человек умирал на глазах двоих знакомых, которые и рассказали о нападавшем. Им оказался 30-летний мужчина без работы и постоянного места жительства.

По версии следствия, все произошло еще за три дня до того, как нашли тело – 11 августа. В тот день бомж и его жертва вместе выпивали в компании знакомых. Попойка с асоциальными личностями ожидаемо обернулась конфликтом. В пьяной драке оппонент переломал пенсионеру ребра и нанес тяжелую травму головы. Криминалисты начитали 18 ударов ногами и руками. Заметив, что пенсионер больше не подает признаков жизни, вся «дружная» компашка разбежалась.

Бомжа искали два месяца. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подозреваемого нашли сотрудники полиции в том же районе на территории гаражного кооператива. При проверке личности выяснилось, что мужчина уже сидел за грабеж. Он сознался в избиении. Дело передают в суд, нападавшему по 111 статье УК грозит до 15 лет тюрьмы.