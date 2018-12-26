В четверг в Липецке небольшой снег и 10 градусов мороза

СЕГОДНЯ 14:52 2018-12-26T14:52:17+03:00

К выходным в Липецке еще немного похолодает Фото: Юлия КЛЮЕВА

К концу недели ночью температура опустится до -14

Изменить размер текста: A A

В четверг, 27 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшой снег. Ветер южной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха составит 7-12 градусов ниже ноля.

Днем синоптики обещают 5-10 градусов мороза и небольшой снег. Южный ветер сменится северным. Атмосферное давление будет падать и составит 737 мм рт.ст.

В пятницу, 28 декабря, в Липецке еще немного похолодает. В темное время суток температура опустится до -14 градусов. Днем в областном центре синоптики обещают до 10 градусов мороза. Возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 7-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт.ст.