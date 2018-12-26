2018-12-26T15:02:43+03:00
Происшествия

Под Липецком столкнулись «КамАЗ» и «МАН» – пострадал один человек

ДТП случилось на трассе в Ельце
Лия МУРАДЬЯН
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Пострадавшего в ДТП увезли в больницуПострадавшего в ДТП увезли в больницуФото: Лия МУРАДЬЯН
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Серьезная авария произошла в эту среду, 26 декабря, после полудня в городе Елец Липецкой области. Там на 382 километре альтернативного участка федеральной трассы М-4 столкнулись два больше груза.

«КамАЗ» и «МАН» не разъехались на пересечении трассы с улицей Костенко. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей, сигнал диспетчеру поступил в 13.19. На помощь к пострадавшим выехали сотрудники пожарно-спасательной части №12. По оценке спасателей, причиной аварии стало нарушение ПДД.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате ДТП пострадал один человек, его с травмами передали бригаде «Скорой» и увезли местную городскую больницу №1 имени Семашко.

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