Директору стройфирмы под Липецком грозит 3 года за долги по зарплатам

СЕГОДНЯ 15:15 2018-12-26T15:15:34+03:00

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В Ельце завели дело на генерального директора строительной организации. Он подозревается в невыплате зарплате зарплат рабочим – по части 2 статьи 154 УК РФ. Согласно материалам дела, 13 жителей ельца, рабочих стройфирмы, четыре месяца не видели свою зарплату. Общая задолженность составила более 700 тыс. рублей.

Однако следствия считает, что на счетах фирмы была нужная сумма для выплаты зарплат. Но директор решил не платить людям кровно заработанные и потратить деньги на другие цели.

Сейчас следователи ищут имущество самого бизнесмена и фирмы, изымают документы и делают все возможное, чтобы людям вернули зарплату еще до окончания следствия. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, подозреваемому грозит вплоть до 3 лет реального срока.