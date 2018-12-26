В Липецке садоводы нашли в теплице тело мужчины

СЕГОДНЯ 15:45 2018-12-26T15:45:29+03:00

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Жуткую находку обнаружили липецкие садоводы в товариществе «Ветеран труда» в минувший вторник, 25 декабря. Люди пришли на свой участок, чтобы проверить теплицу и увидели внутри труп мужчины. Перепуганные садоводы сразу вызвали правоохранитлей.

Личность погибшего уже установили – им оказался 29-летний мужчина. По предварительной версии, он умер от отравления угарным газом.

Как пояснила «КП-Липецк» старший помощник руководителя управления СКР Юлия Кузнецова, точная причина смерти будет установлена по результатам судмедэкспертизы. Также следствию еще предстоит определить, когда именно скончался мужчина. По факту гибели человека проверку проводит следственный отдел по правобережному округу.