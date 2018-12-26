Липчане не смогут развестись и пожениться до 9 января

СЕГОДНЯ 16:41 2018-12-26T16:41:18+03:00

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В Липецке, как и по всей стране, с 1 по 8 января, будут новогодние каникулы, поэтому ряд госучреждений перейдут на другой режим работы. Изменится и работа городских загсов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в период каникул от загса будет работать только отдел по регистрации смерти, который находится на проспекте Победы, 51. Они будут открыты 2, 4 и 6 января с 9 до 14.00, без перерыва.

Остальные отделы загса, Правобережный, Советский, Октябрьский и Левобережный, который регистрируют браки, начнут работать только с 9 января. Также все каникулы будут закрыты отделы, где регистрируют акты гражданского состояния. Их можно получить на портале госуслуг, который работает без выходных.