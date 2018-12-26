2018-12-26T17:02:32+03:00
Общество

Открывается главный городской каток Липецка

Липчан ждут на первые катания у «Звездного»
Лия МУРАДЬЯН
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Открывается главный городской катокОткрывается главный городской катокФото: Лия МУРАДЬЯН
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В эту среду, 26 декабря, откроется для горожан и гостей города главный каток Липецка у дворца спорта «Звездный». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, открытие запланировано на 18.00.

У катка будут работать лавки с горячими напитками, фастфудами и другие необходимые удобства. На ледовой площадке будет играть музыка. Катания не бесплатные. Со своими коньками полтора часа стоят 100 рублей, с коньками напрокат – 150 рублей.

Напомним, что искусственный каток залили к фестивалю Петровские забавы, 22 декабря на лед вышли хоккеисты. Но для массового посещения каток открывают только сегодня.

– В связи со сложными метеоусловиями нынешнюю зимнюю новинку открываем с небольшой задержкой, – сказал вице-мэр Евгений Павлов. – Рассчитываем на понимание жителей областного центра и их спортивную активность в предстоящие новогодние каникулы.

Искусственный лед с холодильным оборудованием должен продержаться до весны.

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