В Липецке утром перекроют улицу из-за ремонта на ж/д переезде

СЕГОДНЯ 17:42 2018-12-26T17:42:06+03:00

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В предстоящий четверг, 27 декабря, в Липецке перекроют часть улицы Орловской. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, там будут ремонтировать железнодорожный переезд.

Ремонтные работы начнутся в 9 утра и продлятся до 16.00. На это время проезд для транспорта на том участке будет закрыт. В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства приносят извинения за доставленные неудобства. Автомобилистов просят учитывать данное обстоятельство и заранее выбирать пути объезда во избежание транспортного коллапса.

Напомним, что в новогодние праздники в Липецке изменится движение автобусов. Некоторые автобусы начнут ходить по другому расписанию уже с 31 декабря. Поток пассажиров сократится, поэтому увеличится интервал между автобусами.