2018-12-27T10:17:12+03:00
Происшествия

В Липецкой области вечером пропала 13-летняя девочка

Анастасия Мартынова ушла на тренировку в Ельце
Лия МУРАДЬЯН
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Пропал ребенокПропал ребенокФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В городе Елец Липецкой области пропала 13-летняя школьница. По данным организации «Поиск пропавших детей», Анастасия Мартынова ушла из дома на тренировку минувшим вечером, 26 декабря.

Девочка вышла в 19.00 и направилась в спортивный клуб «Спартак» в районе хлебной базы в Ельце. Больше ребенка не видели.

Девочку ищут родственники, полиция и волонтеры.

Приметы Анастасии: на вид 13-14 лет, рост 160 см., волосы русые.

Просьба ко всем, кто видел Анастасию Мартынову после исчезновения, знает, где она может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (961) 600-55-40 – волонтеры Ельца, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры Липецка. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru

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