Под Липецком пьяный угонщик разбил автомобиль «Ауди»

СЕГОДНЯ 09:49 2018-12-27T09:49:59+03:00

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Угон произошел в среду, 26 декабря, В селе Анино Грязинского района Липецкой области. В полицию пришел 22-летний парень и рассказал, что у него от дома по улице Набережной ночью пропал автомобиль «Ауди-100».

Машину нашли меньше чем за сутки. Иномарку разбили и бросили в том же селе и на той же улице. Вскоре сотрудники ГИБДД и уголовного розыска поймали и угонщика. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался 25-летний безработный. На момент задержания угонщик был пьян.

Кроме этого за стуки в Липецкой области раскрыли несколько краж. Например, в Ельце поймали рецидивистку – 38-летняя судимая женщина украла в чужом доме золотые украшения. Еще одна 32-летняя гражданка в том же Ельце вытащила у пассажирки автобуса из сумки кошелек с деньгами.