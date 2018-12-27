2018-12-27T10:21:45+03:00
Общество

В Липецке пропал мужчина – человек дезориентирован

Владимир Дымов ушел из дома в районе Сокола
Лия МУРАДЬЯН
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Пропал мужчинаПропал мужчинаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке полиция, родственники и волонтеры разыскивают пропавшего мужчину, который нуждается в помощи. Как сообщает липецкий «Поиск пропавших детей», 54-летний Дымов Владимир Васильевич ушел из дома в районе Сокола во вторник вечером, 25 декабря. Последний раз мужчину видели в 18.00 с тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы Владимира: на вид 50 лет, рост 180 см., лицо овальное, волосы длинные темные, глаза карие, на носу следы перелома, нет верхних и нижних передних зубов.

Был одет: черная куртка с гербом на спине, черная вязанная шапка, синие штаны летние и ботинки.

Волонтеры предупреждают, что человек может быть дезориентирован. Кто видел Владимира Дымова или знает, где он находится должны сообщить по телефонам: 02 – полиция; 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на почту: ppdlip@mail.ru

Напомним, что кроме этого в городе Елец разыскивают ребенка – 13-летняя Анастасия Мартынова пропала вечером 26 декабря в районе хлебной базы.

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