2018-12-27T10:56:10+03:00
Происшествия

В Липецке в ДТП с «Калиной» и «Хендаем» пострадали два человека

За сутки на дорогах области в 6 авариях пострадали 12 человек
Лия МУРАДЬЯН
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За сутки в ДТП пострадали 12 человекЗа сутки в ДТП пострадали 12 человекФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Серьезная авария произошла минувшим вечером, 26 декабря, на улице Папина в Липецке. Там в 19.20 36-летний мужчина на «Ладе-Калине» въехал в «Хендай Сантафе», за рулем которого был 49-летний водитель. В аварии пострадали водитель и 31-летний пассажир «Калины». Водителя после отпустили, а пассажира увезли в городскую больницу №3.

Также стали известны подробности тройного ДТП на трассе «Липецк-Доброе». По предварительным данным автоинспекторов, виновником аварии стал 61-летний водитель «Ниссана Тиида». Он не равнозначном перекрестке не уступил дорогу 18-летнему парню на «двенадцатой», от удара «ВАЗ» вылетел на встречную, где столкнулся с «Рено-Логан», за рулем которого была 38-летняя женщина. В этой аварии пострадали пять человек, включая ребенка: водитель «Рено», а также водитель и три пассажира «ВАЗа» – 34-летний мужчина, 68-летняя женщина и 5-летний мальчик. У ребенка обошлось без тяжелых травм, а всех взрослых положили в городскую больницу №4.

Еще одна крупная авария в тот день произошла в селе Новоуглянка Усманского района. Там на трассе «Усмань-Девица-Крученская Байгора» в 12.10 56-летний водитель «Калины» неправильно выбрал скорость и потерял управление, машина вылетела на встречную и угодила под «КамАЗ». Водитель легковушки в больнице.

Как сообщает ГИБДД области, всего за сутки на дорогах региона в 6 авариях пострадали 12 человек. ДТП без пострадавших зарегистрировали 46.

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