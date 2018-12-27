2018-12-27T11:45:46+03:00
Происшествия

Под Липецком на окружной трассе столкнулись иномарка и «ВАЗ»

Машины получили серьезные повреждения [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Авария на окружной трассе в ЛипецкеАвария на окружной трассе в ЛипецкеФото: принтскрин видео.
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Этим утром, 27 декабря, на окраине Липецка произошла серьезная авария. «ВАЗ» и иномарка столкнулись на окружной трассе недалеко от Сырского Рудника. Легковушки стоят на обочине дороги, поэтому движение не затруднено. Проезжающие мимо автомобилисты сняли последствия аварии на видео.

У «ВАЗа» полностью разбит передний бампер. В нескольких метрах от него – иномарка, которая тоже изрядно пострадала. Передняя часть легковушки «всмятку». Судя по всему, машины столкнулись лоб в лоб. Ремонт таких повреждений обойдется владельцам автомобилей в круглую сумму.

Сотрудники ДПС уже приехали на место ДТП. Информация о пострадавших уточняется. Призываем водидетей быть внимательными и осторожными за рулем.

В Липецке на трассе столкнулись "ВАЗ" и иномарка.У машин разбиты передние бамперы

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