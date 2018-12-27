2018-12-27T16:22:50+03:00
Происшествия

Ночью в Липецке на улице Зои Космодемьянской вспыхнул дом

К счастью, в пожаре никто не пострадал
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке горел домВ Липецке горел домФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этой ночью, 27 декабря, в Липецке случился пожар. О происшествии спасателям сообщили очевидцы в 2.24. Оказалось, что на улице Зои Космодемьянской загорелся дом. К месту вызова выехали 4 пожарно-спасательных отделения и три человека из добровольной пожарной дружины.

Когда пожарные прибыли на место, дом был охвачен огнем. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пламя повредил внутреннюю отделку дома на площади 30 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.

Спасатели напоминают липчанам, в случае возгорания звонить по бесплатному номеру «112» или «01». Звонки принимаются круглосуточно. Помните, что пренебрежение правилами пожарной безопасности может привести к печальным последствиям.

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