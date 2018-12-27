2018-12-27T16:22:33+03:00
Общество

В Липецке нашли 54-летнего мужчину, пропавшего в районе Сокола

Владимир Дымов жив. Поиски Анастасии Мартыновой продолжаются
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке нашли мужчину, пропавшего во вторникВ Липецке нашли мужчину, пропавшего во вторникФото: Поиск пропавших детей Липецк
Изменить размер текста:

В этот четверг, 27 декабря, в Липецке нашли пропавшего 54-летнего мужчину. Во вторник, 25 декабря, Дымов Владимир Васильевич ушел из дома в районе Сокола. Его разыскивали родственники, полиция и волонтеры. Последние предупреждали, что мужчина может быть дезориентирован. К счастью, как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», Владимир Дымов найден, жив.

Напомним, продолжаются поиски 13-летней Анастасии Мартыновой. Девочка пропала накануне вечером, 26 декабря, в Ельце. В 19.00 она ушла из дома на тренировку в спортклуб «Спартак», который находится в районе Хлебной базы. С тех пор Настю не могут найти.

Просьба ко всем, кто видел Анастасию Мартынову или знает, где она может находиться, сообщить об этом в полицию по номеру «02», или волонтерам - 8 (905) 681-05-18. Также принимаются сообщения на почту ppdlip@mail.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24