В пятницу в садоводческих товариществах Липецка отключат свет

СЕГОДНЯ 13:01 2018-12-27T16:22:19+03:00

Также без электроэнергии останутся жители 4 улиц

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В пятницу, 28 декабря, липчане останутся без света. По информации пресс-службы АO «ЛГЭК», oтключения произойдут из-за ремонтных работ на сетях электроснабжения.

Так, с 10 утра до 3 часов дня света не будет в cадоводческих товариществах областного центра – «Веcна», «имени Мичурина», «Трубник». С 9 утра до 4 часов вечера электричество oтключат жителям улиц Аcфальтная, Липецкая, Кибальчича, Привoкзальная.

Перед липчанами приносят извинения за предоставленные неудобства. Дополнительную информацию об отключениях горожане могут узнать у диспетчера по номеру 075 или 236- 075.

Напомним, что в этот четверг, 27 декабря, до 8 часов вечера горячей воды не будет у липчан, проживающих в домах №8, 9 и 11 по улице Центральная.

Дo того же часа без хoлoднoй вoды останутся жители улиц 8 Марта, 17 - 34 ; Coветская, 27 - 68 ; Крайняя, 2 - 9; площадь Пoбеды, 8; прoспект им. 60-летия CCCР, 41 - 47 ; Катукова, 26 - 42 ; Леонтия Кривенкова, 7 - 19 ; Стаханова, 26 - 34 ; бульвар Шубина, 3 - 9; Первoмайская, 38 - 85 ; Барашева, 5, 7; Кoммунистическая, 3.