В феврале липчане смогут полететь в Калининград

СЕГОДНЯ 13:59 2018-12-27T16:22:01+03:00

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По информации с сайта международного аэропорта Храброво, с 2 февраля 2019 года из Калининграда пустят прямые регулярные рейсы в Липецк, Воронеж и Белгород. Частота полетов – 2 раза в неделю.

Так, улететь из Калининграда в Липецк и обратно можно будет по вторникам и субботам. Вылет из Липецка назначен на 7.00. Прибытие в пэропорт «Храброво» – в 8.00 по местному времени. Вылет из Калининграда в 9.00, прибытие в Липецк – в 11.50.

В Белгород и обратно самолеты из «Храброво» полетят по средам и субботам. В Воронеж – по вторникам и пятницам. Все рейсы будут осуществляться авиакомпанией «РусЛАйн».

Напомним, что разница во времени между Москвой и Калининградом составляет один час. Когда в столице 12.00, в Калининграде – 11.00.