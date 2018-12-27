В столкновении «ВАЗа» и иномарки под Липецком пострадал человек

СЕГОДНЯ 14:19 2018-12-27T16:21:44+03:00

Авария в Задонске Фото: с сайта ГУ МЧС России по Липецкой области

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В этот четверг, 27 декабря, в Липецкой области произошло серьезное ДТП. Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателям в 11.22 утра. Авария случилась в Задонске, на улице Карла Маркса. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, автомобилисты нарушили правила дорожного движения, в результате чего столкнулись легковушка «ВАЗ 2114» и иномарка «KIA Rio».

К месту происшествия выехала одна пожарно-спасательная бригада, которая ликвидировала последствия аварии. В ДТП пострадал человек. Его направили в ГУЗ «Задонская МРБ».

Напомним, в случае возникновения дорожного происшествия, следует звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно. Бесплатный вызов как с мобильных, так и с городских телефонов.