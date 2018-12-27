В Липецкой области продолжают искать 13-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 15:22 2018-12-27T16:21:14+03:00

Анастасия Мартынова раньше никогда не уходила из дома

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В городе Елец Липецкой области продолжаются масштабные поиски пропавшей накануне вечером школьницы. Напомним, 13-летняя Анастасия Мартынова вышла из дома на улице 2-я Восточная и пошла на тренировку в спортивный клуб, который находится в районе Хлебной базы.

Как сообщает администрация Ельца, школьница пропала примерно в 16.30. По данным городского ОМВД, девочка раньше из дома не уходила.

Приметы Анастасии: на вид 13 лет, рост 160 см., плотного телосложения, волосы светло-русые, средней длинны.

Была одета: голубая куртка, серая вязаная шапка, черные ботинки, черные трико. С собой у девочки был серый рюкзак со спортивной одеждой.

Настю искали всю ночь и сейчас поиски продолжаются. По данным «Поиска пропавших детей», координаторы собирают волонтеров в Ельце. Кто хочет присоединиться к поискам, могут звонить по телефонам: 8-904-696-05-94; 8-900-988-69-98

Полиция просит всех, кто располагает хоть какой-то информацией о пропавшем ребенке, сообщить по телефонам: 02, 8 (47467) 6-00-94, 2-71-55, 2-24-94, 2-36-37. Волонтеры: 8 (4742) 37-88-77, 8 (961) 600-55-40 – в Ельце, 8 (905) 681-05-18 – в Липецке.

В полиции гарантируют анонимность.