Раненная в ягодицу липчанка умерла от потери крови, не желая сдавать любовника

СЕГОДНЯ 15:52 2018-12-27T15:52:28+03:00

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В Липецке бытовая драма между возлюбленными обернулась уголовным делом. Все случилось в минувшую среду, 26 декабря, в одной из квартир на улице Горького в Липецке. Там что-то праздновали трое взрослых людей – двое сожителей и их приятель.

Ночью приятель пошел спасть, а между любовниками разгорелась ссора на почве ревности. Мужчина приревновал пассию к спящему гостю, схватил нож и дважды ударил возлюбленную в бедро.

Дама отказалась ехать больницу, поскольку медики могли доложить правоохранителям о ножевом ранении. Желая уберечь напавшего не нее любовника, женщина попыталась сама залечить рану.

Через какое-то время «Скорую» вызвал уже сам сожитель, когда женщина начала терять сознание. Ее увезли в больницу, но спасти не успели – липчанка потеряла слишком много крови и скончалась.

Как рассказала «КП-Липецк» старший помощник старший помощник руководителя управления СКР Юлия Кузнецова, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть.