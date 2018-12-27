Маленьких липчан ждут в тереме Деда Мороза

СЕГОДНЯ 16:36 2018-12-27T16:36:38+03:00

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В детском парке «Сказка» в Липецке открылся новогодний терем Деда Мороза. Как сообщили в пресс-службе мэрии, открытие состоялось в этот четверг, 27 декабря. Главный волшебник Нового года встретил первых посетителей с мешком подарков и музыкальной программой.

По данным городского департамента культуры и туризма, Мороз и Снегурочка ждут маленьких посетителей каждый день с 27 по 30 декабря с 16 до 17.00. После Нового года – в это же время со 2 по 8 января.

В тереме можно поделиться с волшебником мечтами, загадать желание на следующий год и сфотографироваться с Дедушкой и его внучкой.

Напомним, что кроме этого в парке работает новогодняя почта Деда Мороза, на нее уже пришло более 200 писем. Дети просят волшебника найти принца для мамы, рассказывают о своей семье и зовут в гости.