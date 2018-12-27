13-летняя девочка под Липецком ушла из дома после ссоры с мамой

СЕГОДНЯ 16:56 2018-12-27T16:56:40+03:00

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В Липецкой области по факту исчезновения 13-летней девочки началась доследственная проверка. Напомним, Анастасия Мартынова вышла из дома на улице 2-я Восточная в Ельце вчера вечером, 26 декабря. Школьница должна была пойти на тренировку, но пропала.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, перед уходом девочка поругалась с мамой. После конфликта она взяла рюкзак и деньги, и больше не возвращалась. Мама, не дождавшись дочь к ночи, заявила в полицию.

Следователи уже выяснили, что после исчезновения школьница несколько раз выходила в соцсети со своего номера телефона. Но найти подростка пока не удалось. Проверка еще продолжается и чем она закончится, пока неизвестно.

СК просит всех, кто обладает любой информацией, где может находиться девочка позвонить по телефонам: 8 (47467) 6-00-94, (47467) 2-71-55, (47467) 2-24-94, 2-36-37 или 02, а также дежурному СКР по короткому номеру 123.

Напоминаем приметы Анастасии: на вид 13 лет, рост 130 см., плотного телосложения, волосы светло-русые, средней длины.

Была одета: голубая куртка, серая вязаная шапка, черные ботинки, черные трико, при себе имела серый рюкзак со спортивной одеждой.