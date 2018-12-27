В новогодние праздники спасатели перейдут в режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 18:08 2018-12-27T18:08:57+03:00

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С субботы, 29 декабря, в Липецке все службы экстренного реагирования, а также те, кто имеет отношение к гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, перейдут в режим повышенной готовности.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Иванов. Особый режим будет действовать в период новогодних каникул, с 29 декабря по 9 января, и крещенских праздников – с 18 по 20 января.

Чтобы избежать всякого рода ЧП и минимизировать последствия в случае их возникновения, городским спасателям нужно провести мониторинг, спрогнозировать возможные ЧС и своевременно информировать население. Ответственным за организацию назначили первого заместителя мэра Михаила Щербакова.