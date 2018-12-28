2018-12-28T09:41:00+03:00
Общество

Пропавшая в Липецкой области 13-летняя девочка нашлась

Школьницу живую нашли волонтеры и вернули маме
Лия МУРАДЬЯН
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Волонтеры нашли пропавшую школьницуВолонтеры нашли пропавшую школьницуФото: Поиск пропавших детей Липецк
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Благополучной закончилась история с пропавшей в Ельце 13-летней школьницей. Напомним, девочка ушла на тренировку вечером 26 декабря и не вернулась. Ребенка искали сутки сотрудники полиции, волонтеры и неравнодушные местные жители.

Следственные комитет начал проверку, в ходе которой выяснилось, что накануне девочка поругалась с мамой. В течение суток, пока шли поиски, подросток выходил в соцсети с мобильного телефона.

Как рассказали сотрудники «Поиск пропавших детей», девочки живую и здоровую нашли минувшим вечером, 27 декабря, волонтеры организации. К счастью, за это время с ребенком ничего не случилось. Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных, кто участвовал в поиске.

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