Пропавшая в Липецкой области 13-летняя девочка нашлась

СЕГОДНЯ 09:41 2018-12-28T09:41:00+03:00

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Благополучной закончилась история с пропавшей в Ельце 13-летней школьницей. Напомним, девочка ушла на тренировку вечером 26 декабря и не вернулась. Ребенка искали сутки сотрудники полиции, волонтеры и неравнодушные местные жители.

Следственные комитет начал проверку, в ходе которой выяснилось, что накануне девочка поругалась с мамой. В течение суток, пока шли поиски, подросток выходил в соцсети с мобильного телефона.

Как рассказали сотрудники «Поиск пропавших детей», девочки живую и здоровую нашли минувшим вечером, 27 декабря, волонтеры организации. К счастью, за это время с ребенком ничего не случилось. Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных, кто участвовал в поиске.