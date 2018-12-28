2018-12-28T10:04:26+03:00
Происшествия

Бизнесмен из Твери получил 4.5 года колонии за сбитую семью в Липецке

Пьяный мужчина на внедорожнике сбил мать с двумя детьми, погибла 10-летняя девочка
Лия МУРАДЬЯН
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В аварии погиб ребенокВ аварии погиб ребенок
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В Липецке вынесли приговор по трагическому ДТП, которое произошло 23 июня на Улице Неделина в районе Петровского рынка Липецке . Там на пешеходном переходе пикап «Тойота Хайлюкс» сбил женщину и двоих ее дочерей 15 и 10 лет. Младшая девочка погибла на дороге, ее мать и сестра попали в больницу.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что водитель был пьян, что подтвердилось в суде.

Как сообщили в пресс-службе управления судебного департамента в Липецкой области, подсудимого признали виновным по части 4 статьи 264 УК РФ и приговорили к 4.5 годам в колонии-поселении с лишением водительских прав на 3 года.

Кроме этого мужчина должен возместить 2.1 млн. рублей морального ущерба: отцу и матери девочек по 700 000 рублей, выжившей сестре – 500 000 рублей, бабушке – 400 000 рублей. Еще 500 000 он должен возместить старшей девочке за физические и нравственные страдания.

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