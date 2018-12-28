В ДТП с «Мицубиси» в Липецке пострадал водитель «семерки»

СЕГОДНЯ 10:25 2018-12-28T10:25:14+03:00

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По данным ГИБДД Липецкой области, за прошедшие сутки, 27 декабря, на дорогах региона в двух авариях пострадали два человека.

Первое ДТП случилось около 8 утра на улице Ангарской, где 23-летний водитель «Мицубиси» влетел в «ВАЗ-2107», за рулем которого был 20-летний парень. В этой аварии пострадал водитель «семерки», но все обошлось без тяжелых травм и до больницы дело не дошло.

Еще один человек пострадал в Задонске. Там на улице К. Маркса 79-летний пенсионер на «ВАЗ-2114» не уступил дорогу «Кии» с 71-летним водителем. В итоге травму получила 23-летняя пассажирка иномарки, девушке оказали помощь и отпустили.

ДТП без пострадавших за те же сутки зарегистрировали 46. Вместе с тем на дорогах зафиксировали 423 нарушения ПДД: четыре водителя сели за руль пьяными, 50 - забыли пристегнуть ремни, 137 - превысили скорость.