2018-12-28T10:41:35+03:00
Происшествия

Липчанка в состоянии алкогольной комы стала жертвой нападения

Сильно пьяная молодая женщина попала в больницу
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области расследуют с нападением на женщину в Лев Толстовском районе Липецкой области. Там привезли в больницу 27-летнюю женщину, у которой диагностировали травму живота и алкогольную кому. В таком состоянии молодую женщину «Скорая» забрали из дома в селе Гагарино.

О случившемся врачи доложили в правоохранительные органы. Подозреваемого в нападении задержала следственно-оперативная группа. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, им оказался 42-летний житель того же района.

Кроме этого полиция сейчас занимается инцидентом со смертельным ранением в ягодицу. Напомним, 52-летний мужчина приревновал к приятелю 58-летнюю сожительницу и ударил ножом в бедро. Женщина умерла от потери крови, не желая придавать случившееся огласке.

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