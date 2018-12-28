В Липецке 2 дня назад пропал 68-летний мужчина

СЕГОДНЯ 11:36 2018-12-28T11:36:26+03:00

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В Липецке пропал 68-летний мужчина. Перепелицин Николай Иванович ушел из дома 26 декабря в 4 утра в районе улицы Даргомыжского. По информации ЛООО «Поиск пропавших детей», до настоящего момента его местонахождение не установлено. Возможно дезориентирован.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160 – 174 см, волосы седые, плотного телосложения, глаза голубые.

Был одет: серая куртка, черные вельветовые брюки, джинсовая рубашка, черные кожаные ботинки.

Особые приметы: невнятная речь, говорит медленно, сутулится, ходит медленно.

Просьба ко всем, кто видел Николая Перепелицина или знает, где он может находиться, сообщить об этом в полицию по номеру «02», или волонтерам - 8 (905) 681-05-18. Также принимаются сообщения на почту ppdlip@mail.ru.