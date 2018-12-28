2018-12-28T11:36:26+03:00
Общество

В Липецке 2 дня назад пропал 68-летний мужчина

Липчанин может быть дезориентирован
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке пропал пенсионерВ Липецке пропал пенсионерФото: Поиск пропавших детей Липецк
Изменить размер текста:

В Липецке пропал 68-летний мужчина. Перепелицин Николай Иванович ушел из дома 26 декабря в 4 утра в районе улицы Даргомыжского. По информации ЛООО «Поиск пропавших детей», до настоящего момента его местонахождение не установлено. Возможно дезориентирован.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160 – 174 см, волосы седые, плотного телосложения, глаза голубые.

Был одет: серая куртка, черные вельветовые брюки, джинсовая рубашка, черные кожаные ботинки.

Особые приметы: невнятная речь, говорит медленно, сутулится, ходит медленно.

Просьба ко всем, кто видел Николая Перепелицина или знает, где он может находиться, сообщить об этом в полицию по номеру «02», или волонтерам - 8 (905) 681-05-18. Также принимаются сообщения на почту ppdlip@mail.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке нашли 68-летнего мужчину, пропавшего 2 дня назад
Липчане жалуются на неработающие светофоры на улице Стаханова
Более 100 липчан пожаловались на снег во дворах и сосульки
Липчанина сняли с самолета в Новосибирске за пьяный дебош
Липчанка в состоянии алкогольной комы стала жертвой нападения
В ДТП с «Мицубиси» в Липецке пострадал водитель «семерки»
Бизнесмен из Твери получил 4.5 года колонии за сбитую семью в Липецке
Пропавшая в Липецкой области 13-летняя девочка нашлась
В новогодние праздники спасатели перейдут в режим повышенной готовности
В Липецке крепчают морозы: днем до -16 градусов
13-летняя девочка под Липецком ушла из дома после ссоры с мамой
Маленьких липчан ждут в тереме Деда Мороза
Раненная в ягодицу липчанка умерла от потери крови, не желая сдавать любовника
В Липецкой области продолжают искать 13-летнюю девочку
В столкновении «ВАЗа» и иномарки под Липецком пострадал человек
В феврале липчане смогут полететь в Калининград
Владимир Стромов: ТГУ - 100 лет в истории…
Истории, которые греют душу
В пятницу в садоводческих товариществах Липецка отключат свет
В Липецке нашли 54-летнего мужчину, пропавшего в районе Сокола
Ночью в Липецке на улице Зои Космодемьянской вспыхнул дом
Под Липецком на окружной трассе столкнулись иномарка и «ВАЗ»