2018-12-28T12:06:40+03:00
Происшествия

Липчанина сняли с самолета в Новосибирске за пьяный дебош

Мужчина рискует встретить Новый год за решеткой [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчина попал под статью о мелком хулиганствеМужчина попал под статью о мелком хулиганствеФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Житель Липецка отличился в аэропорту Новосибирска. Мужчина душевно отметил наступающим праздник и закатил скандал на борту самолета.

«В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво поступило сообщение о том, что на борту самолета, вылетающего из Новосибирска в Москву, находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Липчанин устроил пьяный дебош в самолете в Новосибирске.Мужчина продолжил буянить и в отделе полиции. Видео МВД России

На место прибыли сотрудники полиции и забрали 34-летнего жителя Липецка в отдел. Но даже там мужчина не перестал буйствовать – липчанин вел себя агрессивно и страшно нецензурно ругался.

В итоге на мужчину завели административное дело за мелкое хулиганство. Материалы передали в Обской городской суд Новосибирской области. Улететь из Сибири мужчина не смог. По статье 20.1 ему грозит до 15 суток. Так что липчанин рискует встретить Новый год за решеткой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке нашли 68-летнего мужчину, пропавшего 2 дня назад
Липчане жалуются на неработающие светофоры на улице Стаханова
Более 100 липчан пожаловались на снег во дворах и сосульки
В Липецке 2 дня назад пропал 68-летний мужчина
Липчанка в состоянии алкогольной комы стала жертвой нападения
В ДТП с «Мицубиси» в Липецке пострадал водитель «семерки»
Бизнесмен из Твери получил 4.5 года колонии за сбитую семью в Липецке
Пропавшая в Липецкой области 13-летняя девочка нашлась
В новогодние праздники спасатели перейдут в режим повышенной готовности
В Липецке крепчают морозы: днем до -16 градусов
13-летняя девочка под Липецком ушла из дома после ссоры с мамой
Маленьких липчан ждут в тереме Деда Мороза
Раненная в ягодицу липчанка умерла от потери крови, не желая сдавать любовника
В Липецкой области продолжают искать 13-летнюю девочку
В столкновении «ВАЗа» и иномарки под Липецком пострадал человек
В феврале липчане смогут полететь в Калининград
Владимир Стромов: ТГУ - 100 лет в истории…
Истории, которые греют душу
В пятницу в садоводческих товариществах Липецка отключат свет
В Липецке нашли 54-летнего мужчину, пропавшего в районе Сокола
Ночью в Липецке на улице Зои Космодемьянской вспыхнул дом
Под Липецком на окружной трассе столкнулись иномарка и «ВАЗ»