Липчанина сняли с самолета в Новосибирске за пьяный дебош

СЕГОДНЯ 12:06 2018-12-28T12:06:40+03:00

Мужчина попал под статью о мелком хулиганстве Фото: скрин с видео

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Житель Липецка отличился в аэропорту Новосибирска. Мужчина душевно отметил наступающим праздник и закатил скандал на борту самолета.

«В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво поступило сообщение о том, что на борту самолета, вылетающего из Новосибирска в Москву, находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Липчанин устроил пьяный дебош в самолете в Новосибирске.Мужчина продолжил буянить и в отделе полиции. Видео МВД России

На место прибыли сотрудники полиции и забрали 34-летнего жителя Липецка в отдел. Но даже там мужчина не перестал буйствовать – липчанин вел себя агрессивно и страшно нецензурно ругался.

В итоге на мужчину завели административное дело за мелкое хулиганство. Материалы передали в Обской городской суд Новосибирской области. Улететь из Сибири мужчина не смог. По статье 20.1 ему грозит до 15 суток. Так что липчанин рискует встретить Новый год за решеткой.