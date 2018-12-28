В Липецке за год бизнесменов оштрафовали на 20 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-28T15:06:08+03:00

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В управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области подвели итоги года. Так, отдел административной практики и контроля в декабре взыскал административных штрафов на 446 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка и ценовой политики, за год сумма штрафов составила 20 миллионов рублей. Тем самым, план был перевыполнен на 3,2 миллиона рублей.

Так, со стихийных торговцев за год взыскано более 900 тысяч рублей. Также к административной ответственности за нарушения при реализации алкоголя привлечены индивидуальные предприниматели и организации. Некоторые продавали алкоголь, не имея лицензии, после 9 часов вечера. Торговали спиртным в киосках. В декабре ежедневно проводились рейды по пресечению торговли контрафактной продукцией. Сотрудники управления изъяли около 300 единиц тары алкоголя – контрафактная водка, пиво.

Также в управлении весь год консультировали липчан по юридическим вопросам. В декабре проведено 20 консультаций. Рассмотрено более 30 жалоб от граждан. За прошедший месяц сотрудники управления проверили более 1200 торговых объектов на соблюдение правил благоустройства. Владельцам напомнили о том, что нужно чистить кровлю зданий, карнизы от сосулек и наледи.