В Липецке 3 дня назад пропала 16-летняя девочка

1 Янв. 2019 2019-01-01T15:44:47+03:00

Пока ее местонахождение не установлено

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В Липецке пропал подросток. 16-летняя Иванова Анастасия Сергеева ушла в районе СНТ "Металлург-1". Ее ищут родственники, волонтеры и полиция. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", девочка исчезла в минувшую субботу, 29 декабря. До настоящего момента установить ее местоположение не удалось.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные.

Была одета: шапка черная с отворотом, спереди белая надпись, черные штаны, черные сапоги до колен.

Просьба ко всем, кто видел Анастасию Иванову или знает, где она может находиться, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на почту: ppdlip@mail.ru